Союзники США в недоумении из-за плана по Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.01.2026
08:55 23.01.2026
Союзники США в недоумении из-за плана по Гренландии, пишут СМИ
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марк рютте
нато
politico
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марк рютте, нато, politico, министерство обороны сша, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Politico, Министерство обороны США, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Союзники США не понимают, чем отличается предложенный план по американскому присутствию в Гренландии от существующей сделки по острову между США и Данией, сообщает издание Politico.
В среду на полях форума в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США хотят разделить природные ресурсы Гренландии, заявил Вэнс
07:26
"Официальные лица и союзники задаются вопросом, что изменилось. У США и Дании уже есть рамочная договоренность по Гренландии: соглашение от 1951 года, которое позволяет некоторое из того, что новая сделка, вероятно, включала бы", - пишет издание.
Издание подчеркивает, что действующее соглашение уже позволяет Пентагону создавать на острове базы и отправлять необходимое число солдат туда после одобрения Копенгагена.
По данным издания, пока ни Дания, ни Гренландия не поддержали ни одно из выдвинутых предложений о новой сделке по острову.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава ЕС приветствовал отказ Трампа от пошлин из-за Гренландии
06:43
 
