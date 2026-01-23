Союзники США в недоумении из-за плана по Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Союзники США не понимают, чем отличается предложенный план по американскому присутствию в Гренландии от существующей сделки по острову между США и Данией, сообщает издание Politico.

"Официальные лица и союзники задаются вопросом, что изменилось. У США и Дании уже есть рамочная договоренность по Гренландии: соглашение от 1951 года, которое позволяет некоторое из того, что новая сделка, вероятно, включала бы", - пишет издание.

Издание подчеркивает, что действующее соглашение уже позволяет Пентагону создавать на острове базы и отправлять необходимое число солдат туда после одобрения Копенгагена

По данным издания, пока ни Дания, ни Гренландия не поддержали ни одно из выдвинутых предложений о новой сделке по острову.