Совет мира Трампа не просуществует долго, считает экс-глава МИД Польши

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Основанный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не просуществует долго и завершит свое существование в течение ближайших нескольких месяцев, считает польский политик, бывший глава МИД страны Гжегож Схетина.
"Эта формула не получит продолжения. Возможно, будет еще одна встреча", — сказал он в эфире телеканала TVN24.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Президент Польши Кароль Навроцкий получил приглашение Трампа вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует принятия сеймом специального закона.
