Совет мира Трампа не просуществует долго, считает экс-глава МИД Польши - РИА Новости, 23.01.2026
14:28 23.01.2026
Совет мира Трампа не просуществует долго, считает экс-глава МИД Польши
2026-01-23T14:28:00+03:00
в мире
в мире, сша, австралия, япония, дональд трамп, стив уиткофф, кароль навроцкий, оон, совет мира по газе
Совет мира Трампа не просуществует долго, считает экс-глава МИД Польши

© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент США Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе
Президент США Дональд Трамп после подписания устава "Совета мира" в Давосе
ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Основанный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не просуществует долго и завершит свое существование в течение ближайших нескольких месяцев, считает польский политик, бывший глава МИД страны Гжегож Схетина.
"Эта формула не получит продолжения. Возможно, будет еще одна встреча", — сказал он в эфире телеканала TVN24.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин и Уиткофф обсудили создание Совета мира
Вчера, 05:45
По словам Схетины, "Совет мира" не будет похож на ООН. "Это не будет платформа, как ООН или, как кто-то написал, частная ООН. Нет, это была идея, которая, как и многие идеи президента Трампа и его соратников, в ближайшие месяцы получит политическое завершение", — полагает он.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Президент Польши Кароль Навроцкий получил приглашение Трампа вступить в "Совет мира", однако пока не принял никакого решения, так как членство в международных организациях в соответствии с польской конституцией требует принятия сеймом специального закона.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп рассказал о взносах в Совет мира
Вчера, 01:16
 
