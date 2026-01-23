Совет мира Трампа не просуществует долго, считает экс-глава МИД Польши

ВАРШАВА, 23 янв – РИА Новости. Основанный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" не просуществует долго и завершит свое существование в течение ближайших нескольких месяцев, считает польский политик, бывший глава МИД страны Гжегож Схетина.