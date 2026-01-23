Рейтинг@Mail.ru
Житель Сочи, купавший детей зимой в море, объяснил свои действия
20:04 23.01.2026
Житель Сочи, купавший детей зимой в море, объяснил свои действия
Житель Сочи, купавший детей зимой в море, объяснил свои действия
Полицейские нашли сочинца, который купал детей зимой в море, мужчина объяснил, что таким образом он их закаливал, рассказали в сочинской полиции. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:04:00+03:00
2026-01-23T20:04:00+03:00
сочи
происшествия
сочи
сочи, происшествия
Сочи, Происшествия
Житель Сочи, купавший детей зимой в море, объяснил свои действия

Сочинец, купавший детей зимой в море, объяснил свои действия закаливанием

СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Полицейские нашли сочинца, который купал детей зимой в море, мужчина объяснил, что таким образом он их закаливал, рассказали в сочинской полиции.
В пятницу в ряде Telegram-каналов появилась информация, что неизвестный мужчина купал двоих детей в море в Сочи против их воли. На опубликованных кадрах видно, что мужчина несет маленького ребенка на руках в море, при этом мальчик громко кричит и плачет. На другом видео ребенок постарше, предположительно, девочка, также плачет до того момента, как тот же человек окунает ее с головой в море. На этом видео от очевидца прерывается. Полиция курорта инициировала проверку после публикации информации в интернете.
"По месту жительства семьи немедленно выехала оперативная группа в составе инспекторов ПДН и сотрудников уголовного розыска. В ходе беседы сочинец объяснил свои действия как "метод закаливания" детей", - говорится в сообщении.
Полицейские также оценят условия жизни и благополучия несовершеннолетних в семье, добавили в управлении.
Температура воды в Сочи в пятницу составляет около 10 градусов, температура воздуха не превышает восьми градусов.
СочиПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала