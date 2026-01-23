https://ria.ru/20260123/sneg-2069906911.html
Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных
Сильный снег прогнозируют в горах Сочи 24 января в течение суток и утром 25 января, сообщили в сочинской администрации. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:21:00+03:00
