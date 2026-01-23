Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных
16:21 23.01.2026
Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных
Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных
Сильный снег прогнозируют в горах Сочи 24 января в течение суток и утром 25 января, сообщили в сочинской администрации. РИА Новости, 23.01.2026
Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных

Сильный снег ожидается в горах Сочи в выходные дни

Вороны на заснеженной ели в микрорайоне Бытха
Вороны на заснеженной ели в микрорайоне Бытха. Архивное фото
СОЧИ, 23 янв - РИА Новости. Сильный снег прогнозируют в горах Сочи 24 января в течение суток и утром 25 января, сообщили в сочинской администрации.
"По сообщениям синоптиков, в течение суток 24 января, а также ночью и до утра 25 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.
Мэрия также предупредила об угрозе налипания мокрого снега на проводах и деревьях в поселке Красная поляна.
Все службы работают в усиленном режиме по поручению главы курорта Андрея Прошунина, ситуацию контролирует городской оперштаб.
Местные власти рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать осторожность и выбирать общественный транспорт для поездок в горные районы.
