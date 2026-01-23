Рейтинг@Mail.ru
СМИ: публикация Трампом сообщений от лидеров приведет к бюрократизации - РИА Новости, 23.01.2026
10:56 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/smi-2069785246.html
СМИ: публикация Трампом сообщений от лидеров приведет к бюрократизации
2026-01-23T10:56:00+03:00
2026-01-23T10:56:00+03:00
в мире
сша
франция
дональд трамп
марк рютте
эммануэль макрон
politico
нато
сша
франция
в мире, сша, франция, дональд трамп, марк рютте, эммануэль макрон, politico, нато
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Politico, НАТО
СМИ: публикация Трампом сообщений от лидеров приведет к бюрократизации

Politico: опубликованные сообщения от Рютте и Макрона приведут к бюрократизации

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Публикация президентом США Дональдом Трампом личных сообщений от других лидеров приведет к тому, что теперь подобные послания будут проходить через множество бюрократов, пишет газета Politico.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сообщения, отправленные ему генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в которых они высказывались на те или иные политические вопросы.
"После этого никто не может доверять ему", - отметил неназванный высокопоставленный дипломат.
"Это (обмен личными сообщениями) быстрый и прямой способ общения. Теперь все будет проходить через слои бюрократии", - добавил он.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Бессент оскорбил губернатора Калифорнии за его слова о Трампе
В миреСШАФранцияДональд ТрампМарк РюттеЭммануэль МакронPoliticoНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала