СМИ: министр армии США Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби
Министр армии США Дэниел Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби в рамках американской делегации, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского... РИА Новости, 23.01.2026
в мире
сша
абу-даби
