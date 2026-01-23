Рейтинг@Mail.ru
СМИ: министр армии США Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби
10:21 23.01.2026
СМИ: министр армии США Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби
СМИ: министр армии США Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби

Axios: министр армии США Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл присоединится к переговорам в Абу-Даби в рамках американской делегации, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
"Дрисколл также присоединится", - пишет портал.
