14:48 23.01.2026 (обновлено: 16:25 23.01.2026)
Смертность на Украине в 2025 году втрое превысила рождаемость
Смертность на Украине в 2025 году втрое превысила рождаемость
В прошлом году уровень смертности на Украине был втрое выше рождаемости, сообщил национальный аналитический ресурс "Опендатабот". РИА Новости, 23.01.2026
в мире, украина, оон
В мире, Украина, ООН
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В прошлом году уровень смертности на Украине был втрое выше рождаемости, сообщил национальный аналитический ресурс "Опендатабот".
"Более 168,7 тысячи детей родились на Украине в 2025 году по данным министерства юстиции. В то же время зафиксировано 485,2 тысячи смертей. Всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших", — говорится в публикации.

29 декабря 2025, 15:02
На Украине предупредили о демографическом кризисе и дефиците кадров
29 декабря 2025, 15:02
В октябре издание "Украинские национальные новости" писало, что население страны снизилось до 28,7 миллиона человек. Глава офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявлял, что оно ежегодно сокращается на 250-300 тысяч человек.
Как отмечала социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона украинцев покинули страну. Некоторые регионы обезлюдели, молодежь уехала.
27 июля 2025, 18:58
