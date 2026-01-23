https://ria.ru/20260123/slovakija-2069734580.html
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям
Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям
