Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям - РИА Новости, 23.01.2026
02:49 23.01.2026 (обновлено: 02:50 23.01.2026)
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям
в мире, россия, венгрия, чехия, евросоюз, оон
В мире, Россия, Венгрия, Чехия, Евросоюз, ООН
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER, евродепутат Любош Блаха.
"Относительно возможности координировать политику с партнерами, которые имеют схожие взгляды о безумной политике Брюсселя, речь идет, конечно, в первую очередь о Венгрии и Чехии, и мы стараемся в рамках возможностей максимально тесно сотрудничать", - сказал Блаха газете "Известия".
Евродепутат добавил, что в партии SMER преобладает мнение, что санкции против РФ неэффективны и нелегитимны.
"В нашей партии Smer давно преобладает мнение, что ограничения против России не только неэффективны, но и нелегитимны — как, собственно, и все санкции, которые не одобрены ООН. Я утверждаю это с самого начала, но теперь, когда мы дошли до числа 20, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что санкции ЕС против России абсолютно бессмысленны", - заявил он.
