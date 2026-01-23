Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки

ТЮМЕНЬ, 23 янв - РИА Новости. Два бывших сотрудника СИЗО в Тюмени обвиняются в получении взятки от осужденного за особые условия содержания и передачу телефона, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двух бывших начальников одного из подразделений следственного изолятора регионального УФСИН России. Они обвиняются в получении взятки, совершенном группой лиц (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Противоправные действия выявлены сотрудниками РУФСБ России совместно с ОСБ УФСИН России по Тюменской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 17 июля по 24 августа 2025 года обвиняемые получили от находившегося в изоляторе осужденного 75 тысяч рублей за создание благоприятных условий содержания, противоречащих установленному учреждением порядку, а также за передачу запрещенного мобильного телефона.
Проведены осмотр места происшествия и обыски по месту жительства фигурантов.