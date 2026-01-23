Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки

По версии следствия, с 17 июля по 24 августа 2025 года обвиняемые получили от находившегося в изоляторе осужденного 75 тысяч рублей за создание благоприятных условий содержания, противоречащих установленному учреждением порядку, а также за передачу запрещенного мобильного телефона.