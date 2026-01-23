Рейтинг@Mail.ru
Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки - РИА Новости, 23.01.2026
13:16 23.01.2026
Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки
Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки - РИА Новости, 23.01.2026
Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки
Два бывших сотрудника СИЗО в Тюмени обвиняются в получении взятки от осужденного за особые условия содержания и передачу телефона, сообщает пресс-служба СУСК РФ РИА Новости, 23.01.2026
тюмень, тюменская область, происшествия, россия
Тюмень, Тюменская область, Происшествия, Россия
Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки

Двух экс-сотрудников СИЗО в Тюмени обвинили в получении взятки от осужденного

© РИА Новости / Владимир Песня
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 23 янв - РИА Новости. Два бывших сотрудника СИЗО в Тюмени обвиняются в получении взятки от осужденного за особые условия содержания и передачу телефона, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении двух бывших начальников одного из подразделений следственного изолятора регионального УФСИН России. Они обвиняются в получении взятки, совершенном группой лиц (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Противоправные действия выявлены сотрудниками РУФСБ России совместно с ОСБ УФСИН России по Тюменской области", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 17 июля по 24 августа 2025 года обвиняемые получили от находившегося в изоляторе осужденного 75 тысяч рублей за создание благоприятных условий содержания, противоречащих установленному учреждением порядку, а также за передачу запрещенного мобильного телефона.
Проведены осмотр места происшествия и обыски по месту жительства фигурантов.
ТюменьТюменская областьПроисшествияРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
