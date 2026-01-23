Рейтинг@Mail.ru
МВД Сирии взяло под контроль крупнейшую тюрьму, где содержатся боевики ИГ*
15:27 23.01.2026
МВД Сирии взяло под контроль крупнейшую тюрьму, где содержатся боевики ИГ*
Министерство внутренних дел Сирии взяло под контроль тюрьму "Аль-Актан" в провинции Ракка на северо-востоке страны, где содержались боевики террористической... РИА Новости, 23.01.2026
МВД Сирии взяло под контроль крупнейшую тюрьму, где содержатся боевики ИГ*

© AP Photo / Ghaith AlsayedСотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии в Сувейде. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Сирии взяло под контроль тюрьму "Аль-Актан" в провинции Ракка на северо-востоке страны, где содержались боевики террористической организации ИГ* (запрещенная в РФ организация), говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.
Тюрьма "Аль-Актан" в провинции Ракка на протяжении последних лет играла ключевую роль в системе содержания боевиков террористической группировки ИГ на северо-востоке Сирии. Именно туда курдские формирования "Сирийские демократические силы" (СДС) свозили значительную часть задержанных членов и пособников ИГ*, включая иностранцев.
Американский военный на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии, пишут СМИ
Вчера, 08:57
"Управление тюрем и исправительных учреждений министерства внутренних дел приняло под свою ответственность тюрьму "Аль-Актан" в провинции Ракка, которая находилась под контролем формирований СДС", - заявлено в сообщении МВД.
В МВД отметили, что администрация немедленно приступила к проведению тщательной и всесторонней проверки условий содержания заключенных, а также их личных и судебных дел, с подтверждением того, что каждое дело будет рассматриваться отдельно, что обеспечит применение правовых процедур в отношении всех задержанных.
Также отмечается, что были сформированы специализированные группы из управления по борьбе с терроризмом и других компетентных органов для выполнения задач по охране тюрьмы, обеспечению ее безопасности и поддержанию внутреннего порядка.
МВД Сирии подчеркнуло в своем заявлении "полную приверженность принципам прав человека и верховенства закона", отметив, что ведомство "работает над точным и системным контролем всего, что касается тюрем, в интересах общества и в целях укрепления безопасности и стабильности".
В ночь на пятницу Оперативное управление сирийской армии заявило государственному агентству SANA, что СДС вывели свои силы из тюрьмы "Аль-Актан" и ее окрестностей в провинции Ракка в город Кобани к востоку от Алеппо.
Командование СДС и сирийские власти 18 января достигли соглашения, которое включает прекращение огня и интеграцию курдских формирований в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14 пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и их семей.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
Рифат Асад - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад
21 января, 16:27
 
