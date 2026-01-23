МВД Сирии взяло под контроль крупнейшую тюрьму, где содержатся боевики ИГ*

БЕЙРУТ, 23 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Сирии взяло под контроль тюрьму "Аль-Актан" в провинции Ракка на северо-востоке страны, где содержались боевики террористической организации ИГ* (запрещенная в РФ организация), говорится в заявлении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Тюрьма "Аль-Актан" в провинции Ракка на протяжении последних лет играла ключевую роль в системе содержания боевиков террористической группировки ИГ на северо-востоке Сирии . Именно туда курдские формирования " Сирийские демократические силы " (СДС) свозили значительную часть задержанных членов и пособников ИГ*, включая иностранцев.

"Управление тюрем и исправительных учреждений министерства внутренних дел приняло под свою ответственность тюрьму "Аль-Актан" в провинции Ракка, которая находилась под контролем формирований СДС", - заявлено в сообщении МВД.

В МВД отметили, что администрация немедленно приступила к проведению тщательной и всесторонней проверки условий содержания заключенных, а также их личных и судебных дел, с подтверждением того, что каждое дело будет рассматриваться отдельно, что обеспечит применение правовых процедур в отношении всех задержанных.

Также отмечается, что были сформированы специализированные группы из управления по борьбе с терроризмом и других компетентных органов для выполнения задач по охране тюрьмы, обеспечению ее безопасности и поддержанию внутреннего порядка.

МВД Сирии подчеркнуло в своем заявлении "полную приверженность принципам прав человека и верховенства закона", отметив, что ведомство "работает над точным и системным контролем всего, что касается тюрем, в интересах общества и в целях укрепления безопасности и стабильности".

В ночь на пятницу Оперативное управление сирийской армии заявило государственному агентству SANA, что СДС вывели свои силы из тюрьмы "Аль-Актан" и ее окрестностей в провинции Ракка в город Кобани к востоку от Алеппо

Командование СДС и сирийские власти 18 января достигли соглашения, которое включает прекращение огня и интеграцию курдских формирований в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14 пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой " Исламское государство "* (ИГ*, запрещена в РФ ) и их семей.