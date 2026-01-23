МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян начала работу над книгой о муже, режиссере Тигране Кеосаяне, об этом она сообщила в Telegram-канале.
"Я уже начала писать эту книгу", — ответила она на комментарий подписчика с такой просьбой.
Тигран Кеосаян умер 26 октября 2025 года. Четвертого января ему исполнилось бы 60 лет.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Последней работой режиссера стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", сценарий которого был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.