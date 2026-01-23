Рейтинг@Mail.ru
Симоньян начала работу над книгой о муже
Культура
Культура
 
18:50 23.01.2026 (обновлено: 19:42 23.01.2026)
Симоньян начала работу над книгой о муже
Симоньян начала работу над книгой о муже - РИА Новости, 23.01.2026
Симоньян начала работу над книгой о муже
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян начала работу над книгой о муже, режиссере Тигране Кеосаяне, об... РИА Новости, 23.01.2026
культура
общество
москва
тигран кеосаян
маргарита симоньян
вгик
мираж
москва
общество, москва, тигран кеосаян, маргарита симоньян, вгик, мираж
Культура, Общество, Москва, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, ВГИК, Мираж
Симоньян начала работу над книгой о муже

Симоньян начала работу над книгой о Кеосаяне

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян начала работу над книгой о муже, режиссере Тигране Кеосаяне, об этом она сообщила в Telegram-канале.
«

"Я уже начала писать эту книгу", — ответила она на комментарий подписчика с такой просьбой.

Тигран Кеосаян умер 26 октября 2025 года. Четвертого января ему исполнилось бы 60 лет.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Последней работой режиссера стал фильм "Семь дней Петра Семеныча", сценарий которого был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Стиль, сатира, ностальгия: как Тигран Кеосаян изменил кино и телевидение
4 января, 08:00
 
КультураОбществоМоскваТигран КеосаянМаргарита СимоньянВГИКМираж
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
