ВС России освободили Симиновку в Харьковской области

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Симиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Симиновку в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Симиновку в Харьковской области
За неделю бойцы "Севера" нанесли удары по 12 бригадам, двум штурмовым полкам и двум отрядам погранслужбы противника в Сумской и Харьковской областях.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 1110 военных, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 склада.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18