ВС России освободили Симиновку в Харьковской области

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка", — говорится в сводке.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 1110 военных, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 склада.