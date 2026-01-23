Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Симиновку в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 23.01.2026 (обновлено: 14:03 23.01.2026)
ВС России освободили Симиновку в Харьковской области
ВС России освободили Симиновку в Харьковской области - РИА Новости, 23.01.2026
ВС России освободили Симиновку в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль Симиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.01.2026
россия, харьковская область, безопасность, украина, сумская область, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Безопасность, Украина, Сумская область, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Симиновку в Харьковской области

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Симиновку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении установлен контроль над населенным пунктом Симиновка", — говорится в сводке.
За неделю бойцы "Севера" нанесли удары по 12 бригадам, двум штурмовым полкам и двум отрядам погранслужбы противника в Сумской и Харьковской областях.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 1110 военных, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 склада.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.
