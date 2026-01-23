Дело Шульман* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заочное дело иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, Заочное дело иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщает столичная прокуратура.

Ранее Шульман * было заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

"Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что Шульман* дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.

Отмечается, что в отношении Шульман* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Германии, Ирландии, Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).

Ранее Шульман* несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.