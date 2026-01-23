Рейтинг@Mail.ru
Дело Шульман* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
15:04 23.01.2026 (обновлено: 15:13 23.01.2026)
Дело Шульман* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд
Заочное дело иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 23.01.2026
екатерина шульман
происшествия, россия, канада, германия, екатерина шульман
Происшествия, Россия, Канада, Германия, Екатерина Шульман
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман
Политолог, кандидат политических наук Екатерина Шульман. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Заочное дело иноагента-политолога Екатерины Шульман* об уклонении от исполнения обязанностей иноагента направлено в суд, сообщает столичная прокуратура.
Ранее Шульман* было заочно предъявлено обвинение по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.
"Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Установлено, что Шульман* дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение материалов в интернете без необходимой плашки.
Отмечается, что в отношении Шульман* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст внёс Шульман* в список иноагентов в апреле 2022 года. Во время рассмотрения в суде её жалобы на это решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США и от российских организаций с иностранным капиталом, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (внесен в список нежелательных НПО в России).
Ранее Шульман* несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в контенте. Кроме того, ей назначали штраф в размере 10 тысяч рублей за участие в организации, деятельность которой в РФ признана нежелательной.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
