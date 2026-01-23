Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма
17:50 23.01.2026
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма
2026-01-23T17:50:00+03:00
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма

Шторм
Шторм. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила о введении режима ЧП в штате на фоне надвигающегося снегопада.
"Я здесь, чтобы сказать: это крайне опасное сочетание сильного снегопада и экстремально низких температур, и риски настолько высоки, что прямо сейчас, стоя здесь, я объявляю режим чрезвычайного положения по всему штату Нью-Йорк", – сказала она в ходе пресс-конференции.
Хокул охарактеризовала надвигающийся шторм как "очень опасный", предупредила, что он может продлиться до понедельника.
В одноименной столице штата власти ожидают до 40 сантиметров снега.
Начиная с пятницы, значительную часть территории США накроет сильный снежный шторм. Fox Weather ранее сообщал, что свыше 235 миллионов американцев в более чем 40 штатах могут быть затронуты надвигающейся непогодой.
В аэропортах страны уже отменены сотни рейсов, намеченных на субботу, 24 января.
