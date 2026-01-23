https://ria.ru/20260123/shtorm-2069945028.html
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма - РИА Новости, 23.01.2026
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила о введении режима ЧП в штате на фоне надвигающегося снегопада. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T17:50:00+03:00
2026-01-23T17:50:00+03:00
2026-01-23T17:50:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912082945_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea67168bcb8ec8cec7e14b64d422f954.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069902213.html
https://ria.ru/20260123/sneg-2069906911.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912082945_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_8ce2ff5311dca22acbdf53de01839f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша
В мире, Нью-Йорк (город), США
Губернатор Нью-Йорка ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма
Губернатор Нью-Йорка Хокул ввела в штате режим ЧП на фоне надвигающегося шторма
НЬЮ-ЙОРК, 23 янв – РИА Новости. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул сообщила о введении режима ЧП в штате на фоне надвигающегося снегопада.
"Я здесь, чтобы сказать: это крайне опасное сочетание сильного снегопада и экстремально низких температур, и риски настолько высоки, что прямо сейчас, стоя здесь, я объявляю режим чрезвычайного положения по всему штату Нью-Йорк", – сказала она в ходе пресс-конференции.
Хокул охарактеризовала надвигающийся шторм как "очень опасный", предупредила, что он может продлиться до понедельника.
В одноименной столице штата власти ожидают до 40 сантиметров снега.
Начиная с пятницы, значительную часть территории США
накроет сильный снежный шторм. Fox Weather ранее сообщал, что свыше 235 миллионов американцев в более чем 40 штатах могут быть затронуты надвигающейся непогодой.
В аэропортах страны уже отменены сотни рейсов, намеченных на субботу, 24 января.