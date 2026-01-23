В Шереметьево рассказали, каких животных перевозили в аэропорту в 2025 году

"В 2025 году аэропорт стал частью маршрута для тысяч животных - от знакомых всем пушистых и пернатых до очень редких и экзотических. Среди важных пассажиров с особыми требованиями в прошлом году были альпаки и ламы, капибары и бинтуронги, морской котик и сиамский крокодил, африканские дикие собаки, пингвины Гумбольдта, уссурийские филины, тигры и даже голштинские быки", - говорится в сообщении.