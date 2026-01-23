В Шереметьево рассказали, каких животных перевозили в аэропорту в 2025 году

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Альпаки, пингвины, тигры, крокодил, морской котик и другие, в том числе экзотические животные были перевезены в 2025 году через аэропорт "Шереметьево", рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
"В 2025 году аэропорт стал частью маршрута для тысяч животных - от знакомых всем пушистых и пернатых до очень редких и экзотических. Среди важных пассажиров с особыми требованиями в прошлом году были альпаки и ламы, капибары и бинтуронги, морской котик и сиамский крокодил, африканские дикие собаки, пингвины Гумбольдта, уссурийские филины, тигры и даже голштинские быки", - говорится в сообщении.
Всего специалисты "Москва Карго" обработали более 520 тонн грузов с живыми животными. Каждый путешественник был обеспечен условиями, соответствующими всем требованиям безопасности и комфорта.
"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России по пассажиропотоку. За 10 месяцев 2025 года он составил 36,8 миллиона человек. Из аэропорта выполняются рейсы более чем по 130 направлениям в России и за рубежом.