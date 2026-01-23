https://ria.ru/20260123/sheremetevo-2069779036.html
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
boeing 737
шереметьево (аэропорт)
калининград
москва
калининград
москва
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
Рейс из Калининграда сел в Шереметьево из-за датчика о неисправном шасси