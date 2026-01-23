Рейтинг@Mail.ru
10:30 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/sheremetevo-2069779036.html
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T10:30:00+03:00
2026-01-23T10:30:00+03:00
происшествия
boeing 737
шереметьево (аэропорт)
калининград
москва
калининград
москва
происшествия, boeing 737, шереметьево (аэропорт), калининград, москва
Происшествия, Boeing 737, Шереметьево (аэропорт), Калининград, Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание международного аэропорта Шереметьево
Здание международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В "Шереметьево" аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград - Москва", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.
ПроисшествияBoeing 737Шереметьево (аэропорт)КалининградМосква
 
 
Заголовок открываемого материала