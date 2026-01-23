Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/shantazh-2069974395.html
В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть
В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть - РИА Новости, 23.01.2026
В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть
Мужчина в Москве задержан по обвинению в совращении несовершеннолетней девочки и распространении ее интимных видео, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:02:00+03:00
2026-01-23T20:02:00+03:00
происшествия
москва
россия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260123/krasnoyarsk-2069927816.html
https://ria.ru/20260123/prichina-2069805871.html
москва
россия
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть

В Москве задержали мужчину за совращение девочки и слив ее интимных видео в сеть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина в Москве задержан по обвинению в совращении несовершеннолетней девочки и распространении ее интимных видео, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как установило следствие, с октября по декабрь 2025 года мужчина общался с несовершеннолетней в интернете. В процессе переписки потерпевшая отправляла ему интимные видео, после чего мужчина начал принуждать ее к действиям сексуального характера, угрожая распространить интимные записи.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СК оценит действия участницы аферы с похищением подростка в Красноярске
Вчера, 17:06
Когда же девочка захотела прекратить общение, обвиняемый отправил видео ее старшей сестре, которая затем обратилась в правоохранительные органы.
В пресс-службе добавили, что в отношении уроженца Смоленска возбуждено уголовное дело, он обвиняется в "понуждении к действиям сексуального характера, путем шантажа" и "распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
"Фигурант задержан... По ходатайству следствия Останкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Конфликт мужчины с охранниками в торговом центре Сити Молл в Приморском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
СК назвал причину смерти покупателя в ТЦ в Петербурге
Вчера, 11:57
 
ПроисшествияМоскваРоссияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала