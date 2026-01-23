В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мужчина в Москве задержан по обвинению в совращении несовершеннолетней девочки и распространении ее интимных видео, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Как установило следствие, с октября по декабрь 2025 года мужчина общался с несовершеннолетней в интернете. В процессе переписки потерпевшая отправляла ему интимные видео, после чего мужчина начал принуждать ее к действиям сексуального характера, угрожая распространить интимные записи.
Когда же девочка захотела прекратить общение, обвиняемый отправил видео ее старшей сестре, которая затем обратилась в правоохранительные органы.
В пресс-службе добавили, что в отношении уроженца Смоленска возбуждено уголовное дело, он обвиняется в "понуждении к действиям сексуального характера, путем шантажа" и "распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
"Фигурант задержан... По ходатайству следствия Останкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.