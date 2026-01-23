В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть

Как установило следствие, с октября по декабрь 2025 года мужчина общался с несовершеннолетней в интернете. В процессе переписки потерпевшая отправляла ему интимные видео, после чего мужчина начал принуждать ее к действиям сексуального характера, угрожая распространить интимные записи.