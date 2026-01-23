Рейтинг@Mail.ru
Из трех сейфов в доме подростка, похищенного в Красноярске, пропали деньги
09:23 23.01.2026 (обновлено: 10:59 23.01.2026)
Из трех сейфов в доме подростка, похищенного в Красноярске, пропали деньги
Деньги общей суммой в 3 миллиона рублей пропали в трех из четырех сейфов, установленных в доме похищенного в Красноярске подростка, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.01.2026
россия, похищение подростка в красноярске, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
Россия, Похищение подростка в Красноярске, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск, Происшествия
КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Деньги общей суммой в 3 миллиона рублей пропали в трех из четырех сейфов, установленных в доме похищенного в Красноярске подростка, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по региону.
Как ранее сообщили в ГСУ СК РФ по региону, 22 января 2026 года в следственные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пункты "а", "д", "з" части 2 статьи 126 УК РФ).
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В прокуратуре рассказали о семье подростка, похищенного в Красноярске
09:14
По данным следствия, неизвестные потребовали выкуп в размере 350 тысяч долларов у родителей пропавшего подростка. Отец подростка заявил, что в доме пропали 3 миллиона рублей.
"В ходе осмотра помещения дома установлено, что в помещении дома находилось четыре сейфа, вскрыты три, откуда похищены денежные средства на общую сумму 3 миллиона рублей", - сообщили в ГСУ СК по региону.
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве. Прокуратура поставила расследование дела на контроль.
Следователи не исключают, что подросток попал под влияние мошенников, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Появилось видео с похищенным в Красноярске подростком
09:12
 
РоссияПохищение подростка в КрасноярскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
 
 
