ФРГ продолжает расследование по делу о подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии все еще ведёт расследование в отношении подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины, судебный процесс начнется только после предъявления обвинения, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре ФРГ.
Согласно опубликованному ранее на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства. В решении суда аргументируется отказ отпустить подозреваемого из-под ареста.
"Судебное разбирательство начинается только после предъявления обвинения и его принятия судом к производству. Расследование по данному делу все еще продолжается. Решение по обвинению будет принято только после завершения расследования", - сообщила представительница прокуратуры.
Кузнецов был задержан 21 августа 2025 года в провинции Римини (Италия) и в конце ноября был передан Германии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.