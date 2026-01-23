ФРГ продолжает расследование по делу о подрыве "Северных потоков"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии все еще ведёт расследование в отношении подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках" гражданина Украины, судебный процесс начнется только после предъявления обвинения, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре ФРГ.

"Судебное разбирательство начинается только после предъявления обвинения и его принятия судом к производству. Расследование по данному делу все еще продолжается. Решение по обвинению будет принято только после завершения расследования", - сообщила представительница прокуратуры.