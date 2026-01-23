Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Севморпуть, заявили в МИД - РИА Новости, 23.01.2026
01:55 23.01.2026
Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Севморпуть, заявили в МИД
Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Севморпуть, заявили в МИД
Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Северный морской путь, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 23.01.2026
2026
Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Севморпуть, заявили в МИД

МИД: развитие ситуации вокруг Гренландии сейчас никак не влияет на Севморпуть

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Северный морской путь, заявили в МИД РФ.
"Говорить о непосредственном влиянии ситуации вокруг этого острова на развитие транспортно-логистических маршрутов на севере нашей страны на данном этапе не приходится", - заявили "Известиям" в МИД РФ.
Дипведомство отметило, что приоритетом российской арктической политики, в частности в сфере Севморпути, на обозримое будущее останется взаимодействие с партнерами из Азии, чье географическое положение кардинально отличается от положения Гренландии.
"Кроме того, внешнеэкономическое взаимодействие России в Арктике, в том числе по тематике Севморпути, в обозримой перспективе будет развиваться в первую очередь с азиатскими партнерами, географически расположенными совсем в другой стороне от Гренландии", - добавили в МИД.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
