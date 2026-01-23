Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Севморпуть, заявили в МИД

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии не повлияет на Северный морской путь, заявили в МИД РФ.
"Говорить о непосредственном влиянии ситуации вокруг этого острова на развитие транспортно-логистических маршрутов на севере нашей страны на данном этапе не приходится", - заявили "Известиям" в МИД РФ.
Дипведомство отметило, что приоритетом российской арктической политики, в частности в сфере Севморпути, на обозримое будущее останется взаимодействие с партнерами из Азии, чье географическое положение кардинально отличается от положения Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
