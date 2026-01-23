Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 23.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 23.01.2026 (обновлено: 12:27 23.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1110 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли до 1110 военнослужащих в зоне работы группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1110 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 января.
Отмечается, что группировка на харьковском направлении нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
