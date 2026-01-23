Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю потеряли более 1110 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1110 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского ведомства за период с 17 по 23 января.