Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевые цены на серебро и золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Биржевые цены на серебро и золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:14 мск стоимость мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,41% — до 98,698 доллара за унцию. А ранее в пятницу котировки достигли рекордных 99,19 доллара.
Февральский фьючерс на золото к 7:14 мск рос на 0,81 процента относительно предыдущего закрытия, или на 39,9 доллара, — до 4 952,9 доллара за тройскую унцию. При этом во время торгов котировки достигали исторического значения в 4 969,69 доллара.
Аналитики объясняют удорожание драгоценных металлов ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа
по поводу Гренландии
, а также нападки
американской администрации а Федеральную резервную систему.