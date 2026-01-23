Рейтинг@Mail.ru
Раввин Лазар, представители христианства и ислама обсудят ценности семьи
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
18:27 23.01.2026
Раввин Лазар, представители христианства и ислама обсудят ценности семьи
Раввин Лазар, представители христианства и ислама обсудят ценности семьи - РИА Новости, 23.01.2026
Раввин Лазар, представители христианства и ислама обсудят ценности семьи
Круглый стол "Почтение к отцу и матери, крепкая семья и личные границы, историческая память и преемственность поколений" пройдет в Москве 25 января с участием... РИА Новости, 23.01.2026
2026
религия
Религия, Религия

Раввин Лазар, представители христианства и ислама обсудят ценности семьи

Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Главный раввин России Берл Лазар во время встречи в преддверии своего 60-летнего юбилея в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Круглый стол "Почтение к отцу и матери, крепкая семья и личные границы, историческая память и преемственность поколений" пройдет в Москве 25 января с участием Главного раввина России Берла Лазара, христианских и мусульманских священнослужителей и мирян, сообщил РИА Новости инициатор круглого стола директор Института религии и политики Антон Игнатенко.
"Духовные лидеры расскажут о видении их религиями пятой из десяти заповедей "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе"… Сейчас такое время, когда люди подвергаются испытаниям на моральную стойкость. Что может быть лучше для сохранения верных ориентиров, чем библейские десять заповедей, данные Богом евреям и ставшие драгоценным достоянием всего человечества? Люди в России хранят верность традиционным ценностям, они определены указом президента №809, на них мы также обязательно ориентируемся", - сказал РИА Новости Игнатенко.
По его словам, дискуссия пройдет в помещении "Объединения горских евреев". Участие в ней, помимо раввина Лазара, подтвердили председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви, православный публицист Сергей Худиев, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня пастор Олег Гончаров, руководитель отдела богословия и катехизации Российского союза евангельских христиан-баптистов Михаил Иванов, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Сергей Мельников.
"Впервые мы – представители традиционных религий России - собрались для обсуждения десяти заповедей 11 сентября 2025 года. Символичная дата – годовщина терактов в США в 2001 году, совершенных с квази-религиозной мотивацией. И накануне той нашей встречи убили в США продвигавшего библейские ценности Чарли Кирка – лидера студенческой организации Turning Point USA. Мы поняли, что наша инициатива необходима, что она неслучайна – и решили регулярно продолжать обсуждение и продвижение этих библейских и традиционных ценностей", - отметил Игнатенко.
Круглый стол станет четвертой встречей в цикле под названием "Десять заповедей и традиционные ценности – вечный моральный ориентир". Этот цикл Институт религии и политики проводит вместе с Региональным благотворительным фондом поддержки горских евреев "СТМЭГИ" и Региональной общественной организацией сохранения истории и традиции горских евреев "Объединение горских евреев".
РелигияРелигия
 
 
