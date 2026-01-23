Рейтинг@Mail.ru
СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо
15:56 23.01.2026
СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо
СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо - РИА Новости, 23.01.2026
СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно предъявила новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо.
в мире
россия
херсонская область
украина
владимир сальдо
валерий герасимов
служба безопасности украины
россия
херсонская область
украина
СБУ заочно предъявила новое обвинение Сальдо

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что заочно предъявила новое обвинение губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо.
"СБУ и Нацполиция предъявили новые обвинения... Сальдо", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, губернатор в августе 2023 года якобы участвовал в создании добровольческого батальона ВС РФ. В связи с этим Сальдо обвиняют в создании на территории России не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности.
В ноябре 2023 года Малиновский районный суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, ему назначили 15 лет лишения свободы. По информации офиса генпрокурора, губернатора Херсонской области обвиняли в госизмене, коллаборационной деятельности. В августе 2024 года украинские правоохранители предъявили Сальдо очередные заочные обвинения. Тогда губернатора обвиняли в хищении украинского зерна. Уже в сентябре 2024 украинский суд снова заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы, на этот раз за создание "Почты Херсона".
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
