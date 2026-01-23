https://ria.ru/20260123/sandu-2069883109.html
Санду намеренно уничтожает экономику Молдавии, заявили в Компартии
Санду намеренно уничтожает экономику Молдавии, заявили в Компартии - РИА Новости, 23.01.2026
Санду намеренно уничтожает экономику Молдавии, заявили в Компартии
Президент Молдавии Майя Санду намеренно уничтожает экономику республики, чтобы потом передать ее под руководство Румынии, говорится в заявлении оппозиционной в... РИА Новости, 23.01.2026
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду намеренно уничтожает экономику республики, чтобы потом передать ее под руководство Румынии, говорится
в заявлении оппозиционной в стране Партии коммунистов.
"Санду со своей "бригадой" доводит страну до банкротства, за этим наверняка последует скупка за бесценок – "передача" Молдавии Румынии
. За пафосной риторикой власти о необходимости терпеть ради присоединения к Европейскому Союзу скрывается очевидное намерение обанкротить и ослабить Молдавию
, с последующим поглощением ее беднейшей страной Европы
Румынией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Компартии.
Оппозиция отмечает, что синхронность заявлений Санду
, премьер-министра, министра иностранных дел о готовности к объединению с Румынией и начале процедуры выхода страны из СНГ
– это не простое совпадение, а элементы финального этапа уничтожения молдавской государственности.
Коммунисты подчеркивают, что усилиями властей Молдавии и их западных кураторов страна находится в тяжелой ситуации, поскольку традиционные рынки и связи с Востоком
потеряны, а новые еще не налажены. В этих условиях Санду и заявляет о "несостоятельности" Молдавии как государства.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.