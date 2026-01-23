Рейтинг@Mail.ru
Пассажиров севшего в Китае рейса Azur Air разместят в гостинице
13:43 23.01.2026
Пассажиров севшего в Китае рейса Azur Air разместят в гостинице
Пассажиров севшего в Китае рейса Azur Air разместят в гостинице
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пассажиров рейса Пхукет - Барнаул авиакомпании Azur Air, совершившего незапланированную посадку в китайском Ланьчжоу, разместят в гостинице, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Пассажиров точно разместят в гостинице", - рассказали в Azur Air.
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
Самолет из Калининграда сел в Шереметьево из-за неисправности
