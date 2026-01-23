https://ria.ru/20260123/samolet-2069813892.html
Специалисты оценят техсостояние самолета Azur Air, экстренно севшего в КНР
Специалисты оценят техсостояние самолета Azur Air, экстренно севшего в КНР - РИА Новости, 23.01.2026
Специалисты оценят техсостояние самолета Azur Air, экстренно севшего в КНР
Профильные специалисты в ближайшее время оценят техническое состояние самолета Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, для уточнения причин посадки,... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:04:00+03:00
2026-01-23T12:04:00+03:00
2026-01-23T12:13:00+03:00
ланьчжоу
azur air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784255_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_2483ad1ecbaf8708f0f5532d277b71d8.jpg
https://ria.ru/20260123/sheremetevo-2069779036.html
ланьчжоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069784255_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_942a55360e681d4cc46aba806d4be513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ланьчжоу, azur air
Специалисты оценят техсостояние самолета Azur Air, экстренно севшего в КНР
Специалисты оценят техсостояние самолета Azur Air, экстренно севшего в Ланьчжоу