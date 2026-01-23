Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине спасатели доставили рыбаков на берег с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/sakhalin-2069759056.html
На Сахалине спасатели доставили рыбаков на берег с оторвавшейся льдины
На Сахалине спасатели доставили рыбаков на берег с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 23.01.2026
На Сахалине спасатели доставили рыбаков на берег с оторвавшейся льдины
Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:34:00+03:00
2026-01-23T08:34:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
охотское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/18/1515671887_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_dbc58f945bab80828b74f97443fc1bd3.jpg
https://ria.ru/20260115/sneg-2068020382.html
https://ria.ru/20260122/pogoda-2069640065.html
россия
сахалин
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151567/18/1515671887_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_e26560d4946092401eec8745fc060a55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), охотское море
Происшествия, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Охотское море
На Сахалине спасатели доставили рыбаков на берег с оторвавшейся льдины

На Сахалине спасатели доставили двоих рыбаков на берег с оторвавшейся льдины

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРассвет на побережье Охотского моря
Рассвет на побережье Охотского моря - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Рассвет на побережье Охотского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 янв – РИА Новости. Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России.
"Спасатели МЧС России сопроводили рыбаков с оторвавшейся льдины до берега на Сахалине", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Второй человек погиб в Петропавловске-Камчатском из-за схода снега
15 января, 12:20
По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило в ведомство по системе 112. В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льдины с двумя рыбаками от берега.
"Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями", - отмечает пресс-служба.
В спасательной операции приняли участие 8 человек и 4 единицы техники.
Дорожный знак в инее - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Вчера, 16:48
 
ПроисшествияРоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Охотское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала