На Сахалине спасатели доставили рыбаков на берег с оторвавшейся льдины
Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:34:00+03:00
происшествия
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
охотское море
происшествия, россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), охотское море
Происшествия, Россия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Охотское море
