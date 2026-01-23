https://ria.ru/20260123/rumyniya-2069871695.html
Власти Бухареста осталась без денег из-за кризиса, заявил мэр
РИА Новости, 23.01.2026
Власти Бухареста осталась без денег из-за кризиса, заявил мэр
Мэрия столицы Румынии из-за экономического кризиса оказалась практически без средств, в бюджете города осталось чуть больше миллиона долларов, поэтому... РИА Новости, 23.01.2026
КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Мэрия столицы Румынии из-за экономического кризиса оказалась практически без средств, в бюджете города осталось чуть больше миллиона долларов, поэтому администрация вводит меры экономии, заявил мэр Чиприан Чуку.
"Бухарест не управляет своими финансами, у нас нет такой гибкости, такой минимальной компетенции. Мы зависимы от правительства, на данный момент в столичном бюджете осталось около 5 миллионов (румынских леев, около 1 миллиона долларов - ред.)… Будут непопулярные меры, потому что другого выхода уже нет", - заявил Чуку в эфире телеканала Euronews.ro.
Он пояснил, что пакет реформ предусматривает в том числе реструктуризацию и закрытие государственных учреждений.
"Многие румыны имеют на своих счетах больше денег, чем мэрия столицы. Это просто позор. Я не просто обращаюсь к правительству, я проведу множество структурных реформ, некоторые из которых будут масштабными и сопряженными с политическими издержками: слияния, реструктуризация, закрытие компаний, администраций, государственных учреждений", - подчеркнул мэр.
Ранее премьер Илие Боложан заявил, что Румыния
столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Правительство сумело закончить 2025 год с дефицитом в 8,4% и ставит перед собой на 2026 год цель сократить его до 6,4%.