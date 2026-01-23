Власти Бухареста осталась без денег из-за кризиса, заявил мэр

КИШИНЕВ, 23 янв - РИА Новости. Мэрия столицы Румынии из-за экономического кризиса оказалась практически без средств, в бюджете города осталось чуть больше миллиона долларов, поэтому администрация вводит меры экономии, заявил мэр Чиприан Чуку.

"Бухарест не управляет своими финансами, у нас нет такой гибкости, такой минимальной компетенции. Мы зависимы от правительства, на данный момент в столичном бюджете осталось около 5 миллионов (румынских леев, около 1 миллиона долларов - ред.)… Будут непопулярные меры, потому что другого выхода уже нет", - заявил Чуку в эфире телеканала Euronews.ro.

Он пояснил, что пакет реформ предусматривает в том числе реструктуризацию и закрытие государственных учреждений.

"Многие румыны имеют на своих счетах больше денег, чем мэрия столицы. Это просто позор. Я не просто обращаюсь к правительству, я проведу множество структурных реформ, некоторые из которых будут масштабными и сопряженными с политическими издержками: слияния, реструктуризация, закрытие компаний, администраций, государственных учреждений", - подчеркнул мэр.