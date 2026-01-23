Рейтинг@Mail.ru
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
15:52 23.01.2026
В РПЦ призвали сократить сроки аборта до девяти недель

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости призвал законодательно снизить срок проведения аборта до девяти недель, чтобы увеличить рождаемость.
"Положительный эффект в сфере рождаемости даст последовательное законодательное уменьшение срока, на котором разрешено делать аборт: на первом этапе с 12 до 9 недель. Также нужно перестать делать аборты по ОМС без социальных или медицинских показаний и на федеральном уровне запретить частным медицинским клиникам делать аборты", - сказал Лукьянов агентству.
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, выступают за запрет абортов без медпоказаний. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках.
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В РПЦ назвали расчеловечивание госуправления через ИИ вызовом для верующих
22 января, 21:45
 
РелигияФедор ЛукьяновРусская православная церковь
 
 
