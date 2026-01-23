В РПЦ призвали сократить сроки аборта до девяти недель

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости призвал законодательно снизить срок проведения аборта до девяти недель, чтобы увеличить рождаемость.