В РПЦ призвали сократить сроки аборта до девяти недель

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости призвал законодательно снизить срок проведения аборта до девяти недель, чтобы увеличить рождаемость.
"Положительный эффект в сфере рождаемости даст последовательное законодательное уменьшение срока, на котором разрешено делать аборт: на первом этапе с 12 до 9 недель. Также нужно перестать делать аборты по ОМС без социальных или медицинских показаний и на федеральном уровне запретить частным медицинским клиникам делать аборты", - сказал Лукьянов агентству.
В Русской православной церкви признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, выступают за запрет абортов без медпоказаний. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках.