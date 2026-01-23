https://ria.ru/20260123/rossija-2069973901.html
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки - РИА Новости, 23.01.2026
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
Вернувшаяся в Россию в 2022 году из Канады ученая Софья Морозова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку молодых деятелей науки. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T19:56:00+03:00
2026-01-23T19:56:00+03:00
2026-01-23T19:56:00+03:00
наука
россия
канада
долгопрудный
владимир путин
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20250822/uchenye-2037089882.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063196379.html
россия
канада
долгопрудный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, долгопрудный, владимир путин, московский физико-технический институт
Наука, Россия, Канада, Долгопрудный, Владимир Путин, Московский физико-технический институт
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
Вернувшаяся в Россию из Канады ученая Морозова поблагодарила Путина за поддержку
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вернувшаяся в Россию в 2022 году из Канады ученая Софья Морозова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку молодых деятелей науки.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ
в подмосковном Долгопрудном
. Путин
посетил также молодежную лабораторию Физтеха, которую возглавляет Софья Морозова. Девушка вернулась из Канады
в 2022 году. Вместе со студентами она занимается созданием уникального полимерного состава для литиевых батарей, которые делают их более безопасными.
"С возвращением", - сказал Путин, приветствуя Морозову.
В свою очередь Морозова поблагодарила президента за поддержку молодых ученых.
"Хотела поблагодарить отдельно за большое количество разных проектов для молодых ученых по поддержке. Я собрала практически все, и это действительно тоже большое преимущество", - сказала Морозова.
Со своей стороны Путин поблагодарил ученую за обратную связь.
"Дай бог, чтобы это работало", - добавил глава государства.