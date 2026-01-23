Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вернувшаяся в Россию в 2022 году из Канады ученая Софья Морозова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку молодых деятелей науки.

Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном Путин посетил также молодежную лабораторию Физтеха, которую возглавляет Софья Морозова. Девушка вернулась из Канады в 2022 году. Вместе со студентами она занимается созданием уникального полимерного состава для литиевых батарей, которые делают их более безопасными.

"С возвращением", - сказал Путин, приветствуя Морозову.

В свою очередь Морозова поблагодарила президента за поддержку молодых ученых.

"Хотела поблагодарить отдельно за большое количество разных проектов для молодых ученых по поддержке. Я собрала практически все, и это действительно тоже большое преимущество", - сказала Морозова.

Со своей стороны Путин поблагодарил ученую за обратную связь.