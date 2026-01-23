Рейтинг@Mail.ru
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
23.01.2026
Наука
 
19:56 23.01.2026
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки - РИА Новости, 23.01.2026
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки
Вернувшаяся в Россию в 2022 году из Канады ученая Софья Морозова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку молодых деятелей науки. РИА Новости, 23.01.2026
Ученая поблагодарила Путина за поддержку молодых деятелей науки

Вернувшаяся в Россию из Канады ученая Морозова поблагодарила Путина за поддержку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вернувшаяся в Россию в 2022 году из Канады ученая Софья Морозова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку молодых деятелей науки.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Путин посетил также молодежную лабораторию Физтеха, которую возглавляет Софья Морозова. Девушка вернулась из Канады в 2022 году. Вместе со студентами она занимается созданием уникального полимерного состава для литиевых батарей, которые делают их более безопасными.
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Российские ученые продолжают работу со специалистами из Европы
22 августа 2025, 23:10
"С возвращением", - сказал Путин, приветствуя Морозову.
В свою очередь Морозова поблагодарила президента за поддержку молодых ученых.
"Хотела поблагодарить отдельно за большое количество разных проектов для молодых ученых по поддержке. Я собрала практически все, и это действительно тоже большое преимущество", - сказала Морозова.
Со своей стороны Путин поблагодарил ученую за обратную связь.
"Дай бог, чтобы это работало", - добавил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Запад помогает возврату российских ученых на родину, заявил Путин
19 декабря 2025, 12:49
 
