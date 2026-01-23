https://ria.ru/20260123/rossija-2069960349.html
Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники
2026-01-23T18:44:00+03:00
Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники
РФ передала Южной Осетии более 40 единиц техники и стрелковое оружие
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия отправила очередную партию оружия и военной техники для Южной Осетии, сообщило Минобороны.
"В рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества вооруженным силам республики передана очередная партия продукции военного назначения", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что в республику отправили свыше 40 единиц техники, стрелковое оружие и боеприпасы.
Как уточнил глава республики Алан Гаглоев, новая партия позволит увеличить мобильность, эффективность и оперативный потенциал армии. Он добавил, что меры по укреплению Вооруженных сил продолжатся.
В свою очередь, представитель Минобороны России капитан первого ранга Валерий Лапин подчеркнул, что Москва неизменно привержена развитию сотрудничества с Южной Осетией. По его словам, это взаимодействие помогает поддерживать мир и безопасность на территории республики, гарантами которых остаются южноосетинская армия и российская военная база.