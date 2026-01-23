Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники

"В рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества вооруженным силам республики передана очередная партия продукции военного назначения", — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнил глава республики Алан Гаглоев, новая партия позволит увеличить мобильность, эффективность и оперативный потенциал армии. Он добавил, что меры по укреплению Вооруженных сил продолжатся.

В свою очередь, представитель Минобороны России капитан первого ранга Валерий Лапин подчеркнул, что Москва неизменно привержена развитию сотрудничества с Южной Осетией. По его словам, это взаимодействие помогает поддерживать мир и безопасность на территории республики, гарантами которых остаются южноосетинская армия и российская военная база.