Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники
18:44 23.01.2026 (обновлено: 19:24 23.01.2026)
Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники
Россия передала Южной Осетии очередную партию вооружения и военной техники

© Sputnik / Михаил Авагимов
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия отправила очередную партию оружия и военной техники для Южной Осетии, сообщило Минобороны.
"В рамках договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества вооруженным силам республики передана очередная партия продукции военного назначения", — подчеркнули в ведомстве.

Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ахсар Джиоев: Южная Осетия вместе с Россией борется с неофашизмом
28 декабря 2025, 17:00
Уточняется, что в республику отправили свыше 40 единиц техники, стрелковое оружие и боеприпасы.
Как уточнил глава республики Алан Гаглоев, новая партия позволит увеличить мобильность, эффективность и оперативный потенциал армии. Он добавил, что меры по укреплению Вооруженных сил продолжатся.
В свою очередь, представитель Минобороны России капитан первого ранга Валерий Лапин подчеркнул, что Москва неизменно привержена развитию сотрудничества с Южной Осетией. По его словам, это взаимодействие помогает поддерживать мир и безопасность на территории республики, гарантами которых остаются южноосетинская армия и российская военная база.
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Глава Южной Осетии назвал Россию гарантом безопасности и развития страны
22 декабря 2025, 19:13
 
