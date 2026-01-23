Россия и Китай выступают против милитаризации АТР, заявил МИД

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток "коллективного Запада" по милитаризации региона АТР и размещения там военной инфраструктуры, говорится в сообщении МИД России, опубликованном по итогам консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко и его китайского коллеги Сунь Вэйдуна.
Как отметили в министерстве, стороны высоко оценили внешнеполитическую координацию России и Китая в регионе в условиях быстро меняющейся ситуации в мире. Они выразили стремление наращивать кооперацию в рамках АСЕАН с целью "купирования новых вызовов в области безопасности в регионе на фоне множащихся там военно-политических квазиальянсов селективного состава".
По информации российского дипломатического ведомства, Андрей Руденко и Сунь Вэйдун обсудили взаимодействие двух стран на фоне развития ситуации в Мьянме, Афганистане, на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
"Переговоры прошли в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, характерной для российско-китайского диалога", - подчеркнули в МИД РФ.
