Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай выступают против милитаризации АТР, заявил МИД - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 23.01.2026 (обновлено: 13:06 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/rossija-2069833897.html
Россия и Китай выступают против милитаризации АТР, заявил МИД
Россия и Китай выступают против милитаризации АТР, заявил МИД - РИА Новости, 23.01.2026
Россия и Китай выступают против милитаризации АТР, заявил МИД
Россия и Китай выступают против попыток "коллективного Запада" по милитаризации региона АТР и размещения там военной инфраструктуры, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:54:00+03:00
2026-01-23T13:06:00+03:00
в мире
россия
китай
атр
нато
андрей руденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
https://ria.ru/20251226/peskov-2064877923.html
россия
китай
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, атр, нато, андрей руденко
В мире, Россия, Китай, АТР, НАТО, Андрей Руденко
Россия и Китай выступают против милитаризации АТР, заявил МИД

МИД: Россия и Китай выступают против попыток Запада по милитаризации АТР

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия и Китай выступают против попыток "коллективного Запада" по милитаризации региона АТР и размещения там военной инфраструктуры, говорится в сообщении МИД России, опубликованном по итогам консультаций заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко и его китайского коллеги Сунь Вэйдуна.
"Россия и Китай солидарно выступают против действий и планов "коллективного Запада" по милитаризации АТР, навязывания ему индо-тихоокеанских стратегий, включая попытки размещения в регионе военной инфраструктуры по стандарту НАТО", - сообщили в МИД РФ.
Как отметили в министерстве, стороны высоко оценили внешнеполитическую координацию России и Китая в регионе в условиях быстро меняющейся ситуации в мире. Они выразили стремление наращивать кооперацию в рамках АСЕАН с целью "купирования новых вызовов в области безопасности в регионе на фоне множащихся там военно-политических квазиальянсов селективного состава".
По информации российского дипломатического ведомства, Андрей Руденко и Сунь Вэйдун обсудили взаимодействие двух стран на фоне развития ситуации в Мьянме, Афганистане, на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
"Переговоры прошли в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, характерной для российско-китайского диалога", - подчеркнули в МИД РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Песков: страны АТР должны быть аккуратными в повышении военных расходов
26 декабря 2025, 14:22
 
В миреРоссияКитайАТРНАТОАндрей Руденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала