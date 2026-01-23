https://ria.ru/20260123/rossija-2069763176.html
Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин
Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.01.2026
Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин
Россия с партнерами по БРИКС, ШОС и ОДКБ предлагают миропорядок, основанный на принципах равенства всех государств и неделимой безопасности, заявил в интервью... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:10:00+03:00
2026-01-23T09:10:00+03:00
2026-01-23T09:10:00+03:00
в мире
россия
сша
венесуэла
сергей нарышкин
николас мадуро
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069397757_0:232:3060:1953_1920x0_80_0_0_535cdbd9a9dddc73b8d7c5d18b027a61.jpg
https://ria.ru/20260120/rossiya-2068902070.html
россия
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069397757_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_da28225e93d611111e49cd548c159f2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, венесуэла, сергей нарышкин, николас мадуро, брикс, шос, одкб
В мире, Россия, США, Венесуэла, Сергей Нарышкин, Николас Мадуро, БРИКС, ШОС, ОДКБ
Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин
Нарышкин: Россия и партнеры предлагают миропорядок, основанный на равенстве