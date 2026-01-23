Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия с партнерами по БРИКС, ШОС и ОДКБ предлагают миропорядок, основанный на принципах равенства всех государств и неделимой безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.