09:10 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/rossija-2069763176.html
Россия предлагает миропорядок, основанный на равенстве, заявил Нарышкин
в мире
россия
сша
венесуэла
сергей нарышкин
николас мадуро
брикс
шос
в мире, россия, сша, венесуэла, сергей нарышкин, николас мадуро, брикс, шос, одкб
В мире, Россия, США, Венесуэла, Сергей Нарышкин, Николас Мадуро, БРИКС, ШОС, ОДКБ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россия с партнерами по БРИКС, ШОС и ОДКБ предлагают миропорядок, основанный на принципах равенства всех государств и неделимой безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Ранее Нарышкин в интервью агентству спрогнозировал крах "тоталитарно-либерального миропорядка" после захвата США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что в свою очередь может грозить обострением международной обстановки и новыми масштабными военными конфликтами.
"Россия же и наши партнеры и союзники по группе государств БРИКС, ШОС, ОДКБ предлагают миропорядок, основанный на принципах суверенитета, равенства всех государств на принципе равной и неделимой безопасности для всех", - сказал Нарышкин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Не получилось: Россия и Китай снова обманули надежды
20 января, 08:00
 
