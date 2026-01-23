Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 23.01.2026
00:00 23.01.2026
Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
Россия готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов... РИА Новости, 23.01.2026
россия, европа, украина, дмитрий полянский, обсе
Россия, Европа, Украина, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
© AP Photo / Yuki IwamuraПервый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Россия готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат напомнил, что решение о приостановке участия России в ПА ОБСЕ было принято Федеральным собранием РФ в 2024 году в связи с отсутствием прогресса и нежеланием западных стран переосмыслить причины кризиса в архитектуре европейской безопасности.
Он отметил, что ПА ОБСЕ утратила роль площадки для равноправного межпарламентского диалога и фактически обслуживает интересы отдельных западных государств. По его словам, ассамблея погрузилась в предвзятость, двойные стандарты и отказ от предметного обсуждения вопросов европейской безопасности.
Полянский подчеркнул, что возможному возвращению России могли бы способствовать практические шаги по снижению военно-политической напряженности в Европе, а также реальные меры по устранению нарушений прав национальных меньшинств, свободы вероисповедания и языковых прав, в том числе на Украине и в странах Балтии.
Он также указал на необходимость прекращения героизации нацистских пособников, преследования гражданских активистов и давления на журналистов, чьи взгляды расходятся с западными нарративами.
"Верим, что здравый смысл в Европе еще до конца не утрачен, и мы станем свидетелями реальных усилий со стороны европейских коллег в подавлении и урегулировании острых противоречий, возникших на пространстве ОБСЕ", - заключил Полянский.
