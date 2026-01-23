Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ

ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Россия готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Дипломат напомнил, что решение о приостановке участия России в ПА ОБСЕ было принято Федеральным собранием РФ в 2024 году в связи с отсутствием прогресса и нежеланием западных стран переосмыслить причины кризиса в архитектуре европейской безопасности.

Он отметил, что ПА ОБСЕ утратила роль площадки для равноправного межпарламентского диалога и фактически обслуживает интересы отдельных западных государств. По его словам, ассамблея погрузилась в предвзятость, двойные стандарты и отказ от предметного обсуждения вопросов европейской безопасности.

Полянский подчеркнул, что возможному возвращению России могли бы способствовать практические шаги по снижению военно-политической напряженности в Европе , а также реальные меры по устранению нарушений прав национальных меньшинств, свободы вероисповедания и языковых прав, в том числе на Украине и в странах Балтии

Он также указал на необходимость прекращения героизации нацистских пособников, преследования гражданских активистов и давления на журналистов, чьи взгляды расходятся с западными нарративами.