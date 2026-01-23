Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нужно избегать покупки хлебобулочных изделий с большим числом добавленного сахара и консервантов, а также с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день пирога.

Роспотребнадзор рекомендует отдавать предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым микронутриентами, в состав которых входит, например, цельнозерновая мука, что делает выпечку более питательной и полезной. Следует избегать продуктов с большим количеством добавленного сахара, искусственных добавок и консервантов", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что при покупке хлебобулочных изделий следует приобретать ее только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения такой продукции.

Также необходимо внимательно читать этикетку на упаковке, на ней должна быть информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе изделия.