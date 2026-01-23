Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
09:45 23.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
2026
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать

Роспотребнадзор призвал не покупать выпечку с большим количеством сахара

© РИА Новости / Сергей АверинВыпечка сладких булочек
Выпечка сладких булочек - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Выпечка сладких булочек . Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нужно избегать покупки хлебобулочных изделий с большим числом добавленного сахара и консервантов, а также с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день пирога.
"Роспотребнадзор рекомендует отдавать предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым микронутриентами, в состав которых входит, например, цельнозерновая мука, что делает выпечку более питательной и полезной. Следует избегать продуктов с большим количеством добавленного сахара, искусственных добавок и консервантов", - сообщили в ведомстве.
Мужчина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Невролог назвал продукты, улучшающие работу мозга
19 января, 04:28
Там уточнили, что при покупке хлебобулочных изделий следует приобретать ее только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения такой продукции.
Также необходимо внимательно читать этикетку на упаковке, на ней должна быть информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе изделия.
"Требуйте у продавца сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Не покупайте продукцию с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Назван самый подешевевший продукт в России
18 января, 14:05
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
