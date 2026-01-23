https://ria.ru/20260123/rospotrebnadzor-2069769446.html
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
Нужно избегать покупки хлебобулочных изделий с большим числом добавленного сахара и консервантов, а также с нарушением целостности упаковки или в загрязненной... РИА Новости, 23.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, какую выпечку не следует покупать
Роспотребнадзор призвал не покупать выпечку с большим количеством сахара
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нужно избегать покупки хлебобулочных изделий с большим числом добавленного сахара и консервантов, а также с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день пирога.
"Роспотребнадзор
рекомендует отдавать предпочтение хлебобулочным изделиям, обогащённым микронутриентами, в состав которых входит, например, цельнозерновая мука, что делает выпечку более питательной и полезной. Следует избегать продуктов с большим количеством добавленного сахара, искусственных добавок и консервантов", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что при покупке хлебобулочных изделий следует приобретать ее только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения такой продукции.
Также необходимо внимательно читать этикетку на упаковке, на ней должна быть информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе изделия.
"Требуйте у продавца сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Не покупайте продукцию с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре", - отметили в ведомстве.