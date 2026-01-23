Китайская компания испытала робота-собаку в 30-градусный мороз

Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега

© DEEP Robotics/YouTube Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега

ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Компания-производитель роботов из КНР Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега.

Ранее компания разместила в своих соцсетях видеоролик с испытаниями четвероногого робота LYNX M20, которые прошли в городском округе Хулун-Буир в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР в условиях экстремально низкой температуры в снежных условиях при -30°C.

Как отмечает компания, глубина снега во время испытаний в некоторых местах достигала 2-4 метров. LYNX M20, как пишет заявляет производитель, продемонстрировал непрерывную и стабильную работу в снегу, при низких температурах и в условиях возможного попадания ледяной воды.

Ранее Deep Robotics провела испытания своего четвероногого робота на высоте 4600 метров. Робот доставил кислородные баллоны, продукты питания и другие грузы.

Компания заявляет, что LYNX M20 представляет собой первого в мире колесно-шагающего робота, созданного специально для работы в сложных условиях и опасных средах в промышленных операциях. Робот способен преодолевать труднопроходимые горные тропы, болота и заваленные обломками руины.