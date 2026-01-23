Рейтинг@Mail.ru
19:47 23.01.2026
Китайская компания испытала робота-собаку в 30-градусный мороз
Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега.
Китайская компания испытала робота-собаку в 30-градусный мороз

Китайская компания испытала робота-собаку в снегу в 30-градусный мороз

Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега
Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© DEEP Robotics/YouTube
Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега
ПЕКИН, 23 янв - РИА Новости. Компания-производитель роботов из КНР Deep Robotics провела испытания своей робособаки LYNX M20 в условиях тридцатиградусного мороза и снега.
Ранее компания разместила в своих соцсетях видеоролик с испытаниями четвероногого робота LYNX M20, которые прошли в городском округе Хулун-Буир в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР в условиях экстремально низкой температуры в снежных условиях при -30°C.
Как отмечает компания, глубина снега во время испытаний в некоторых местах достигала 2-4 метров. LYNX M20, как пишет заявляет производитель, продемонстрировал непрерывную и стабильную работу в снегу, при низких температурах и в условиях возможного попадания ледяной воды.
Ранее Deep Robotics провела испытания своего четвероногого робота на высоте 4600 метров. Робот доставил кислородные баллоны, продукты питания и другие грузы.
Компания заявляет, что LYNX M20 представляет собой первого в мире колесно-шагающего робота, созданного специально для работы в сложных условиях и опасных средах в промышленных операциях. Робот способен преодолевать труднопроходимые горные тропы, болота и заваленные обломками руины.
В феврале 2025 года пожарные и спасатели в Китае впервые ввели в эксплуатацию четвероногого робота - X30, разработанного компанией Deep Robotics. Робот принимал участие в нескольких пожарных учениях и оказывал помощь в спасательных операциях в высотных зданиях.
