В Госдуме предложили ввести требования к голосу робота при звонках

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили ввести требования к голосу робота при автоматических телефонных вызовах, чтобы он явно отличался от человеческого и не создавал впечатление общения с живым собеседником.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Одним из авторов инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"). Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Текущее законодательство содержит общие требования к осуществлению массовых и автоматических вызовов, однако нормы не содержат специальных требований к акустическим характеристикам звукового сопровождения автоматизированных систем, что создает правовой пробел, позволяющий использовать синтезированные голоса, неотличимые от голосов реальных людей.

« "Предлагаемый законопроект направлен на устранение этого пробела путем введения четкого требования о том, что при осуществлении массовых вызовов с использованием автоматизированных систем их звуковое сопровождение должно быть явно отличимо от голоса человека и не должно быть способно создать впечатление общения с человеком", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, автоматизированные системы обязаны использовать чёткие акустические маркеры синтезированного происхождения - роботизированную монотонность, искусственные интонации и отсутствие естественных эмоциональных характеристик голоса.

В пояснительной записке подчеркивается, что в последние годы синтезированная речь стала одним из ключевых инструментов телефонного мошенничества, а отсутствие специальных требований к акустическим характеристикам таких звонков позволяет злоумышленникам вводить граждан в заблуждение относительно источника вызова и личности собеседника.