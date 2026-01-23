https://ria.ru/20260123/rim-2069858947.html
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике - РИА Новости, 23.01.2026
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике
Катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани прибыл в пятницу к римской базилике... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:35:00+03:00
2026-01-23T13:35:00+03:00
2026-01-23T13:39:00+03:00
в мире
донателла версаче
наталья водянова
анна винтур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069859600_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65091c2a940028b7b07958783f66aa90.jpg
https://ria.ru/20260119/valentino-2068910786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069859600_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4fbd4cf3e8bb4eb6944e592efd471503.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донателла версаче, наталья водянова, анна винтур
В мире, Донателла Версаче, Наталья Водянова, Анна Винтур
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике
РИА Новости: гроб с телом Гаравани привезли к базилике, где пройдут похороны
РИМ, 23 янв - РИА Новости. Катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани прибыл в пятницу к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, где вскоре начнется траурная церемония, передает корреспондент РИА Новости.
К церкви ранее прибыли семья и близкие Валентино, его сотрудники и представители мира моды: среди них почтить память кутюрье пришли Том Форд, Донателла Версаче
, Наталья Водянова
и Анна Винтур
.
Как ранее сообщили организаторы похорон, церемония будет открытой.
За полчаса до начала похороны служители начали запускать публику из очереди, образовавшейся слева от входа в базилику.