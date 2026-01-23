Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике

РИМ, 23 янв - РИА Новости. Катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани прибыл в пятницу к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, где вскоре начнется траурная церемония, передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее сообщили организаторы похорон, церемония будет открытой.

За полчаса до начала похороны служители начали запускать публику из очереди, образовавшейся слева от входа в базилику.