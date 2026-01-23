Рейтинг@Mail.ru
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике
13:35 23.01.2026 (обновлено: 13:39 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/rim-2069858947.html
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике
Гроб с телом Валентино Гаравани привезли к римской базилике

Гроб с телом итальянского модельера Валентино Гаравани прибыл к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири
© AP Photo / Andrew Medichini
Гроб с телом итальянского модельера Валентино Гаравани прибыл к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири
РИМ, 23 янв - РИА Новости. Катафалк с гробом итальянского модельера, основателя модного дома Valentino Валентино Гаравани прибыл в пятницу к римской базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири, где вскоре начнется траурная церемония, передает корреспондент РИА Новости.
К церкви ранее прибыли семья и близкие Валентино, его сотрудники и представители мира моды: среди них почтить память кутюрье пришли Том Форд, Донателла Версаче, Наталья Водянова и Анна Винтур.
Как ранее сообщили организаторы похорон, церемония будет открытой.
За полчаса до начала похороны служители начали запускать публику из очереди, образовавшейся слева от входа в базилику.
