18:33 23.01.2026
Киев сам виноват в энергетическом коллапсе на Украине, считает эксперт
в мире
украина
киев
россия
александр дудчак
денис шмыгаль
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, александр дудчак, денис шмыгаль, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Александр Дудчак, Денис Шмыгаль, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
© REUTERS / Valentyn OgirenkoБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Блэкаут в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Киевский режим с его антироссийскими шагами, как и европейские покровители Киева, сами виноваты в энергетическом коллапсе, затронувшем жителей Украины, высказал мнение в разговоре с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
"Ответственность за все, что происходит на Украине, тяжелое положение простых граждан, должны делить между собой киевский режим с европейцами. С теми, кто его поддерживает", - сказал он агентству.
Собеседник агентства напомнил, что Киев продолжает угрожать России ударами по ее энергетическим объектам и до сих пор заявляет о планах развивать производство вооружения, для чего нужны генерирующие мощности.
"Электроэнергия используется и для подвоза личного состава (ВСУ – ред.)... Если есть какие-то претензии, то не нужно с больной головы на здоровую перекладывать. Нести ответственность должен именно киевский режим", - заключил Дудчак.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
