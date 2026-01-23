МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Киевский режим с его антироссийскими шагами, как и европейские покровители Киева, сами виноваты в энергетическом коллапсе, затронувшем жителей Украины, высказал мнение в разговоре с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
"Ответственность за все, что происходит на Украине, тяжелое положение простых граждан, должны делить между собой киевский режим с европейцами. С теми, кто его поддерживает", - сказал он агентству.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
