Киев сам виноват в энергетическом коллапсе на Украине, считает эксперт

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Киевский режим с его антироссийскими шагами, как и европейские покровители Киева, сами виноваты в энергетическом коллапсе, затронувшем жителей Украины, высказал мнение в разговоре с РИА Новости участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак.

"Ответственность за все, что происходит на Украине, тяжелое положение простых граждан, должны делить между собой киевский режим с европейцами. С теми, кто его поддерживает", - сказал он агентству.