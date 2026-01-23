РЭЦ представит потенциал РФ на выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представит технологический потенциал страны на первой выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия", говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организует национальную коллективную экспозицию под брендом Made in Russia на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия". Мероприятие впервые пройдет в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля 2026 года и станет ключевой точкой сборки для развития технологического партнерства двух стран", - сказано в сообщении.

Национальная экспозиция "Сделано в России" объединит более 30 ведущих отечественных компаний, представляющих передовые решения для цифровой и промышленной трансформации. Участие в выставке такого уровня позволит российскому бизнесу интегрироваться в реализацию стратегии королевства Vision 2030. Технологическое лидерство, в свою очередь, является одним из пяти ключевых направлений стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года.

Коллективный стенд РЭЦ продемонстрирует достижения российских инженеров и разработчиков в трех ключевых кластерах: технологии для "умных городов" и энергетики - модульные центры обработки данных, инновационная электротехника и интеллектуальные системы учета ресурсов, строительный и производственный инжиниринг - оборудование для механизации строительства, аддитивные технологии и новые композитные материалы, высокотехнологичное приборостроение и ИТ - аналитическое оборудование, беспилотные авиационные системы и решения в области связи и кибербезопасности.

Свои уникальные разработки представят предприятия из 14 регионов страны. В состав делегации вошли компании из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, республик Татарстан и Марий Эл, а также Белгородской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областей.

РЭЦ продолжает упрощать доступ бизнеса к международным рынкам. Полный и актуальный календарь выставок и бизнес-миссий доступен на платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия". Система позволяет предпринимателям планировать свою внешнеторговую активность вплоть до 2028 года. Благодаря удобным фильтрам по странам, отраслям и рынкам сбыта, компании могут оперативно подать заявку на участие в интересующем событии. В карточке каждого мероприятия указаны точные сроки регистрации и объем софинансирования затрат со стороны РЭЦ (включая аренду площади, застройку стенда и логистику образцов).