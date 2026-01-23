Рейтинг@Mail.ru
02:23 23.01.2026 (обновлено: 11:47 23.01.2026)
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратили на рестораны в праздники

РИА Новости: россияне в праздники тратили в ресторанах больше, чем в фастфудах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Россияне в среднем в январские праздники тратили в ресторанах в пять раз больше, чем в фастфудах: средний чек там составил 3015 рублей, а общее число покупок выросло на 6% в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Рестораны и бары – средний чек 3015 рублей. Число покупок выше на 6%. Кафе и столовые – средний чек 709 рублей. Число покупок выше на 3%. Точки фастфуда – средний чек 547 рублей. Число покупок – выше на 3% в сравнении год к году", - показало сравнение трат с 1 по 12 января этого и прошлого года.
На увеличение продаж в общепите повлияли длинные выходные и погода, способствовавшая времяпрепровождению в закрытых помещениях, прежде всего в барах и ресторанах. "Показатели трафика могли бы быть еще выше, если бы не снежные циклоны", - отмечают авторы исследования.
Благодаря длинным новогодним каникулам рост потребления во многом был обеспечен туристическим и транзитным трафиком. Это способствовало большему объему трат на региональном уровне, отмечают аналитики.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Эксперты назвали отличия новогодней Москвы от европейских столиц
11 ноября 2025, 17:28
 
