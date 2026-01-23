Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
21:19 23.01.2026
Авиакомпания Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд. РИА Новости, 23.01.2026
таиланд, пхукет (остров), москва, ассоциация туроператоров россии (атор)
Таиланд, Пхукет (остров), Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд.
Ранее об отмене рейсов авиакомпании на Пхукет сообщали в АТОР.
"В декабре авиакомпания пересмотрела чартерную программу рейсов на Пхукет. Принято решение об отмене полётов из ряда городов до завершения программы: из Москвы — с 22 января, из Сочи — с 25 января, из Екатеринбурга — с 23 января", - рассказали в Red Wings.
Авиакомпания заблаговременно уведомила туроператоров об изменениях в своей полетной программе, подчеркнули в авиакомпании. У путешественников будет возможность улететь рейсами других авиаперевозчиков.
ТаиландПхукет (остров)МоскваАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
