Авиакомпания Red Wings подтвердила отмену рейсов в Таиланд
Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") подтвердила РИА Новости отмену рейсов и пересмотр полетной программы в Таиланд. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T21:19:00+03:00
2026
