"Чья бы корова мычала". Японцы обрушились на Зеленского после речи в Давосе - РИА Новости, 23.01.2026
16:19 23.01.2026
"Чья бы корова мычала". Японцы обрушились на Зеленского после речи в Давосе
"Чья бы корова мычала". Японцы обрушились на Зеленского после речи в Давосе
Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление Владимира Зеленского о бездействии и несамостоятельности Европы, которое он сделал в Давосе. РИА Новости, 23.01.2026
в мире
европа
россия
давос
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
мирный план сша по украине
европа
россия
давос
в мире, европа, россия, давос, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине, мид италии, антонио таяни
В мире, Европа, Россия, Давос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине, МИД Италии, Антонио Таяни

"Чья бы корова мычала". Японцы обрушились на Зеленского после речи в Давосе

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление Владимира Зеленского о бездействии и несамостоятельности Европы, которое он сделал в Давосе.
"Ой, уж чья бы корова мычала. Себя покритикуй! Вся запутанная ситуация, в которой оказалась Украина — результат действий лично Зеленского. Он не умеет просчитывать варианты, не учитывает баланс сил, не может даже представить, как будет развиваться мир", — написал один из читателей.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Лишить власти". Выходка Зеленского вызвала ярость в Британии
Вчера, 16:05
"Вот ведь флюгер. То он встает на сторону Европы и критикует Соединенные Штаты, то, завидев неуверенность европейцев, падает на колени перед Дональдом Трампом и начинает критиковать ЕС", — отметил другой.
"Возможно, я скажу не самую популярную вещь, но Владимир Зеленский явно уже достал всю Европу. Возможно, он пытается заботиться о своей стране, но в последнее время совсем с катушек слетел на почве эгоизма", — написал третий.
"Можешь плакать сколько влезет, но ты бессилен против сверхдержав — России, Китая, Соединенных Штатов. Ты ничего не можешь им противопоставить, Зеленский", — заключил еще один читатель.
Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал возмущение на Западе
Вчера, 15:24
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЕвропаРоссияДавосДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по УкраинеМИД ИталииАнтонио Таяни
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
