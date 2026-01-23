"Чья бы корова мычала". Японцы обрушились на Зеленского после речи в Давосе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление Владимира Зеленского о бездействии и несамостоятельности Европы, которое он сделал в Давосе.
"Ой, уж чья бы корова мычала. Себя покритикуй! Вся запутанная ситуация, в которой оказалась Украина — результат действий лично Зеленского. Он не умеет просчитывать варианты, не учитывает баланс сил, не может даже представить, как будет развиваться мир", — написал один из читателей.
"Вот ведь флюгер. То он встает на сторону Европы и критикует Соединенные Штаты, то, завидев неуверенность европейцев, падает на колени перед Дональдом Трампом и начинает критиковать ЕС", — отметил другой.
"Возможно, я скажу не самую популярную вещь, но Владимир Зеленский явно уже достал всю Европу. Возможно, он пытается заботиться о своей стране, но в последнее время совсем с катушек слетел на почве эгоизма", — написал третий.
Глава киевского режима посвятил свое выступление на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе критике Европы, обвинив ее в бездействии и несамостоятельности. Говоря о слабости Старого света, он упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Речь Зеленского вызвала негативную реакцию некоторых политических лидеров в Европе: глава МИД Италии Антонио Таяни ранее назвал ее несправедливой, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что своим вступлением глава киевского режима перешел черту.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>