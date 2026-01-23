Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ритейлер Rendez-Vous увеличил фиксированный оклад всем сотрудникам до пресс-тура на горнолыжном курорте Куршевель во Франции, зарплаты не сокращались, заявили РИА Новости в компании.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовали 14 гостей и около десяти сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.

"Зарплаты не сокращались. Фиксированный оклад во всех магазинах был увеличен. Это означает, что гарантированная часть дохода у сотрудников стала выше", - сообщили в компании.

В компании уточнили, что все изменения, которые касаются гарантированного увеличения части дохода, "происходили до пресс-тура".

Там пояснили, что изменилась именно система начисления процента от продаж. Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина.

Как указывает компания, в новой системе сотрудник может зарабатывать столько же или больше, чем раньше - при этом его доход стал более стабильным за счет повышенного оклада.

Ритейлер отметил, что бутик в Куршевеле изначально открывался для работы с русскоязычными клиентами и сегодня подавляющая часть его аудитории - это покупатели из России . Тогда как пресс-тур был инициативой локальной команды бутика и был приурочен к его дню рождения. В этот период команда пригласила коллег из России и партнеров бренда - инфлюенсеров.