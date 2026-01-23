Рейтинг@Mail.ru
Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 23.01.2026 (обновлено: 22:08 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/randevu-2069978585.html
Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам
Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам - РИА Новости, 23.01.2026
Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам
Ритейлер Rendez-Vous увеличил фиксированный оклад всем сотрудникам до пресс-тура на горнолыжном курорте Куршевель во Франции, зарплаты не сокращались, заявили... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T20:29:00+03:00
2026-01-23T22:08:00+03:00
в мире
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069662734_0:367:1080:975_1920x0_80_0_0_31e434b78bd21f29d7c3f025fc9b10a4.jpg
https://ria.ru/20260122/dolg-2069712801.html
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069658975.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069662734_0:340:1080:1150_1920x0_80_0_0_ebe9cada1b60bd4e2911e3d0210589b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция
В мире, Россия, Франция
Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам

РИА Новости: устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады сотрудникам

© Фото : соцсети бренда Rendez-VousЗвёздный пресс-тур в Куршевеле от бренда Rendez-Vous
Звёздный пресс-тур в Куршевеле от бренда Rendez-Vous - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : соцсети бренда Rendez-Vous
Звёздный пресс-тур в Куршевеле от бренда Rendez-Vous
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ритейлер Rendez-Vous увеличил фиксированный оклад всем сотрудникам до пресс-тура на горнолыжном курорте Куршевель во Франции, зарплаты не сокращались, заявили РИА Новости в компании.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовали 14 гостей и около десяти сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Компания Rendez-Vous задолжала более 212 тысяч рублей
22 января, 23:01
"Зарплаты не сокращались. Фиксированный оклад во всех магазинах был увеличен. Это означает, что гарантированная часть дохода у сотрудников стала выше", - сообщили в компании.
В компании уточнили, что все изменения, которые касаются гарантированного увеличения части дохода, "происходили до пресс-тура".
Там пояснили, что изменилась именно система начисления процента от продаж. Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина.
Как указывает компания, в новой системе сотрудник может зарабатывать столько же или больше, чем раньше - при этом его доход стал более стабильным за счет повышенного оклада.
Ритейлер отметил, что бутик в Куршевеле изначально открывался для работы с русскоязычными клиентами и сегодня подавляющая часть его аудитории - это покупатели из России. Тогда как пресс-тур был инициативой локальной команды бутика и был приурочен к его дню рождения. В этот период команда пригласила коллег из России и партнеров бренда - инфлюенсеров.
"Мы видим, что в текущем контексте эта история вызвала большой резонанс и воспринимается иначе, чем планировалось. Этот отклик мы слышим и учитываем при дальнейших решениях", - прокомментировали там.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме сравнили пресс-тур Rendez-Vous в Куршевеле с "голой вечеринкой"
22 января, 17:51
 
В миреРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала