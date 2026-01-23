Устроившая тур в Куршевеле Rendez-Vous увеличила оклады своим сотрудникам

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ритейлер Rendez-Vous увеличил фиксированный оклад всем сотрудникам до пресс-тура на горнолыжном курорте Куршевель во Франции, зарплаты не сокращались, заявили РИА Новости в компании.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовали 14 гостей и около десяти сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.
"Зарплаты не сокращались. Фиксированный оклад во всех магазинах был увеличен. Это означает, что гарантированная часть дохода у сотрудников стала выше", - сообщили в компании.
В компании уточнили, что все изменения, которые касаются гарантированного увеличения части дохода, "происходили до пресс-тура".
Там пояснили, что изменилась именно система начисления процента от продаж. Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина.
Как указывает компания, в новой системе сотрудник может зарабатывать столько же или больше, чем раньше - при этом его доход стал более стабильным за счет повышенного оклада.
Ритейлер отметил, что бутик в Куршевеле изначально открывался для работы с русскоязычными клиентами и сегодня подавляющая часть его аудитории - это покупатели из России. Тогда как пресс-тур был инициативой локальной команды бутика и был приурочен к его дню рождения. В этот период команда пригласила коллег из России и партнеров бренда - инфлюенсеров.
"Мы видим, что в текущем контексте эта история вызвала большой резонанс и воспринимается иначе, чем планировалось. Этот отклик мы слышим и учитываем при дальнейших решениях", - прокомментировали там.