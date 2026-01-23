Люди Миндича продолжают зарабатывать на "Энергоатоме", заявил депутат Рады

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Люди соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела о коррупции в энергетике на Украине, продолжают зарабатывать деньги на национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Опять люди Миндича организовали историю на " Энергоатоме "… Одни люди Миндича, которые до сих пор управляют "Энергоатомом", в координации с другими, которые сидят в НКРЭКУ (нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.), быстро устроили аномально большую распродажу энергии пока не взлетели цены, и ряд трейдеров, близких к власти, быстро купили весь объем", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в январе была реализована схема, из-за которой госкомпания потеряла около 2 миллиардов гривен (46,3 миллиона долларов). Он пояснил, что 8 января на заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики поднимался вопрос о повышения верхних ценовых ограничений на электроэнергию.

"Четырнадцатого января НКРЭКУ публикует проект решения: Price cap (верхние ограничения цен – ред.) не меняются, заседание запланировано на 20 января. В тот же день "Энергоатом" проводит крупный аукцион и продает 2100 мегаватт базовой нагрузки", - пишет Железняк.

Он отметил, что уже 15 января нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг в нарушение процедуры и "без нового опубликованного проекта" меняет свое решение и сообщает о повышении Price cap.