13:25 23.01.2026
Люди Миндича продолжают зарабатывать на "Энергоатоме", заявил депутат Рады

Железняк: люди Миндича продолжают зарабатывать на "Энергоатоме"

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Люди соратника Владимира Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела о коррупции в энергетике на Украине, продолжают зарабатывать деньги на национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Опять люди Миндича организовали историю на "Энергоатоме"… Одни люди Миндича, которые до сих пор управляют "Энергоатомом", в координации с другими, которые сидят в НКРЭКУ (нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.), быстро устроили аномально большую распродажу энергии пока не взлетели цены, и ряд трейдеров, близких к власти, быстро купили весь объем", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Здание Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Раду внесли проект постановления об обнародовании всех "пленок Миндича"
8 января, 10:37
По его словам, в январе была реализована схема, из-за которой госкомпания потеряла около 2 миллиардов гривен (46,3 миллиона долларов). Он пояснил, что 8 января на заседании антикризисного штаба по вопросам энергетики поднимался вопрос о повышения верхних ценовых ограничений на электроэнергию.
"Четырнадцатого января НКРЭКУ публикует проект решения: Price cap (верхние ограничения цен – ред.) не меняются, заседание запланировано на 20 января. В тот же день "Энергоатом" проводит крупный аукцион и продает 2100 мегаватт базовой нагрузки", - пишет Железняк.
Он отметил, что уже 15 января нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг в нарушение процедуры и "без нового опубликованного проекта" меняет свое решение и сообщает о повышении Price cap.
"После повышения Price cap трейдеры перепродают электроэнергию по значительно более высоким ценам. Результат: 2 миллиарда гривен недополученной прибыли "Энергоатома". Эти деньги становятся прибылью частных трейдеров", - добавил Железняк.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в ноябре о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики. Обвинения были предъявлены семи членам преступной организации, причастной к коррупции, в том числе бежавшему с Украины Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле экс-министра энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Фигурант дела Национального антикоррупционного бюро Украины Тимур Миндич был найден в Израиле - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Журналисты заметили сбежавшего с Украины Миндича в Израиле
21 декабря 2025, 18:49
 
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоЭнергоатомВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
