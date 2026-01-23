https://ria.ru/20260123/pvo-2069911326.html
ПВО сбила восемь украинских беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск в пятницу сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Воронежской областями, сообщили РИА Новости, 23.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воронежская область
белгородская область
безопасность, воронежская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО за 2 часа сбили 8 украинских беспилотников над 3 регионами