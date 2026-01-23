ПВО сбила восемь украинских беспилотников над тремя регионами

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск в пятницу сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"23 января т.г. в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА – над территорией Белгородской области и по одному БПЛА – над территориями Курской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.