ПВО сбила 47 снарядов HIMARS и семь ракет "Нептун" за неделю

Кроме того, за неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса".