ПВО сбила 47 снарядов HIMARS и семь ракет "Нептун" за неделю
Российская ПВО за неделю сбила 1468 беспилотников самолетного типа, 47 реактивных снарядов HIMARS, 35 управляемых авиабомб, семь ракет "Нептун", сообщило в... РИА Новости, 23.01.2026
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Российская ПВО за неделю сбила 1468 беспилотников самолетного типа, 47 реактивных снарядов HIMARS, 35 управляемых авиабомб, семь ракет "Нептун", сообщило
в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США
, семь управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, за неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110812 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27279 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32775 орудий полевой артиллерии и минометов, 52611 единиц специальной военной автомобильной техники.