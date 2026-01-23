Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 23.01.2026 (обновлено: 12:31 23.01.2026)
ПВО сбила 47 снарядов HIMARS и семь ракет "Нептун" за неделю
ПВО сбила 47 снарядов HIMARS и семь ракет "Нептун" за неделю
ПВО сбила 47 снарядов HIMARS и семь ракет "Нептун" за неделю

ПВО за неделю сбила 47 снарядов HIMARS, 7 ракет "Нептун" и 1468 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила 1468 беспилотников самолетного типа, 47 реактивных снарядов HIMARS, 35 управляемых авиабомб, семь ракет "Нептун", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 35 управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, за неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 110812 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27279 танков и других боевых бронированных машин, 1650 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32775 орудий полевой артиллерии и минометов, 52611 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
