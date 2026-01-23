Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Пензенской области

САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Четыре беспилотника были поражены системой ПВО в Пензенской области, падение обломков одного из них привело к возгоранию на нефтебазе, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее глава региона заявил, что возгорание на нефтебазе в Пензе произошло около 4.00 мск после атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе - 46 сотрудников и 14 единиц техники.
"Нахожусь на месте происшествия. По уточненным данным, 4 БПЛА были поражены системой ПВО. Обломки одного упали на территорию нефтебазы из-за чего произошло возгорание. Сейчас здесь продолжают работать оперативные службы", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
