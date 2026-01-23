Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 23.01.2026 (обновлено: 07:34 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/pvo-2069754710.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T07:28:00+03:00
2026-01-23T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
астраханская область
белгородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
астраханская область
белгородская область
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, астраханская область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 22 января до 7.00 мск 23 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Воронежской области, один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Пензенской области, один БПЛА – над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАстраханская областьБелгородская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала