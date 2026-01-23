https://ria.ru/20260123/pvo-2069754710.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.01.2026
Силы ПВО за ночь уничтожили 12 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T07:28:00+03:00
2026-01-23T07:28:00+03:00
2026-01-23T07:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
астраханская область
белгородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
астраханская область
белгородская область
воронежская область
безопасность, астраханская область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
